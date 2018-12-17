После инцидента с "Жемчужной рекой" власти Хайнаня намерены усилить контроль

Власти китайской провинции Хайнань после инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены ужесточить контроль доступа на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях.

Как сообщили в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции, основной причиной инцидента стал долговой спор между российскими компаниями. Там выразили уверенность, что российские профильные ведомства усилят контроль за деятельностью туристических агентств и авиакомпаний.

В управлении намерены активно регулировать и корректировать условия допуска на туристический рынок Хайнаня, усилить проверки и квалификационный отбор туристических компаний и авиаперевозчиков, сообщает РИА "Новости".

Напомним, полеты авиакомпании "ИрАэро" были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. Из-за этого около 1,5 тыс. человек не могли вылететь из Китая, в основном туристы.

Как сообщалось ранее, после исключения из единого федерального реестра туроператоров двух юридических лиц, которые работали под брендом туроператора "Жемчужная река", для вывоза туристов с китайского острова Хайнань можно задействовать фонды "Турпомощи".