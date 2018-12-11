СКР займется туроператором "Жемчужная река" из-за застрявших в Китае российских туристов

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями сотрудниками турфирмы "Жемчужная река".

Напомним, полеты авиакомпании "ИрАэро" были приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. Из-за этого около 1,5 тыс. человек не могли вылететь из Китая, в основном туристы. Ранее в Генконсульстве РФ не сумели назвать даже примерных сроков по их возвращению.

Как сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, дело возбуждено по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Как полагают следователи, руководство общества с ограниченной ответственностью, получив по договорам на оказание туристических услуг более 1 млн руб., не исполнило свои обязательства по заключенному соглашению с авиакомпанией, чем нарушило законные интересы и права граждан на предоставление оплаченных ими услуг по перелету из России в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно. Сейчас проводится расследование.

Сегодня стало известно, что застрявших в Китае российских туристов должны вывезти до конца этой недели.