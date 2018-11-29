29 Ноября 2018
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Экономика В России

Путин "понизил" оптимальную для России цену на нефть

Президент РФ вновь назвал стоимость нефти, которая будет приемлема для России.

По словам Владимира Путина, это $60 за баррель. "На мой взгляд, в районе $60— вполне приемлема. Цена сейчас сбалансированная и справедливая", — российский лидер.

По словам президента, соглашение ОПЕК+ стало первым в истории случаем, когда 24 странам-производителям нефти удалось договориться о совместных усилиях по координации рынка и до конца соблюдать договоренности, сообщает "Интерфакс".

Напомним, две недели назад Путин называл другую цифру. Тогда он заявил, что Москву устроит $70 за баррель. "Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе $70 — нас вполне устраивает", — говорил глава государства.

По словам президента, нефть по $70 за баррель важна для России и ее госбюджета. Глава РФ отметил, что в текущем году бюджет России "почти наверняка" будет профицитным, так как расходная часть посчитана в $40 за баррель.

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Путин "понизил" оптимальную для России цену на нефть

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Теги: нефть, Путин



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