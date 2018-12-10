10 Декабря 2018
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Экономика В России

Цены на нефть растут после решения ОПЕК+

Стоимость нефти на торгах увеличилась на 5% после решения стран-производителей, входящих в ОПЕК +, сократить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки.
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Февральские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 4,76% до $62,92 за баррель. Январские фьючерсы на марку WTI стоят $53,71 за баррель, они выросли в цене на 4,29%.

Нефть Brent будет торговаться в диапазоне $60-70 за баррель, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Среди российских компаний (из общего объема на Россию приходится 228 тыс. т сокращения добычи) наибольший риск соглашение несет для "Лукойла", считает Ващенко, компания добывает свыше 2,3 млн баррелей в сутки, и его добыча в России и Ираке может снизиться примерно на 4%.

"На горизонте недели нефть Brent, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне $60-70 за баррель. При этом, действенность соглашения в среднесрочном периоде под вопросом на фоне роста добычи в США", - рассказал он Накануне.RU.

Отметим, что все нефтяные компании намеревались в 2019 г. нарастить добычу, сейчас эти планы находятся под вопросом. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о грядущей встрече с нефтяными компаниями для обсуждения условий сокращения добычи.

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Цены на нефть растут после решения ОПЕК+

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Теги: ОПЕК, сокращение добычи, нефть, Новак, рост добычи



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