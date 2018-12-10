Лучше меньше, да дороже. Эксперты поспорили с Кудриным из-за сделки ОПЕК+

Сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК + приведет к снижению экономического роста России. О таких последствиях сделки ОПЕК заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, поспорив таким образом с представителями финансово-экономического блока, которые говорят о снижении зависимости России от нефтегазового сектора. Однако само по себе сокращение добычи в первом полугодии 2019 г. не станет станет существенным препятствием для реализации производственных планов компаний в 2019 г., так как сделка продлится лишь полгода. Обвал нефтяных цен грозит куда более серьезными проблемами для российской экономики.

Сделка ОПЕК + даст России временные доходы, но в будущем ограничения приведут к падению экономического роста, заявил Кудрин. Он заочно поспорил с вице-премьером Антоном Силуановым относительно влияния ТЭКа на российскую экономику, глава Минфина, напомним, заявил, что "колбасить" от нефти её стало значительно меньше.

В 2019 г. объемы выкачиваемой нефти в России снизятся на 2%, при этом ряд российский компаний в 2018 г. уже сократили добычу. При росте общих объемов в январе-ноябре на 1,4% меньше нефти добыли "Газпром нефть" (минус 0,2%), "Башнефть" (на 8,6%), "Славнефть" (на 4,3%). В лидерах роста – "Роснефть" и "Татнефть". Нефтяники, особенно компании, уже снизившие объемы, не заинтересованы в сокращении добычи, об этом говорят и производственные планы на 2019-й год.

Нефтяники во время совещаний с Минэнерго будут добиваться более выгодных для себя условий, считает экономист Александр Одинцов, но переговоры пройдут в рабочем режиме, без каких-либо конфликтов.

"Решение принято консолидировано, у компаний есть понимание. С точки зрения текущей модели решение наверное правильное, но в целом – это "нефтяная ловушка". Для России может быть спасителей низкий уровень цен, которые подстегивает к развитию как добычи, так и не сырьевых производств. И с этой точки зрения можно согласиться со словами Кудрина о торможении развития страны. Многие специалисты все еще ждут кризиса и падения цен, если это случится, стоимость нефти снизится", - рассказал он Накануне.RU.

Наибольший риск соглашение несет для "Лукойла", который добывает свыше 2,3 млн баррелей в сутки, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. По мнению эксперта, его добыча в России и Ираке может снизиться примерно на 4%. Компания в 2019 г. планирует увеличить добычу нефти на 1%, президент "Лукойла" в комментарии журналистам выражал надежду, что "необходимости в существенном сокращении добычи нефти не возникнет", так как цена нефти в $60 удовлетворяет и производителей, и потребителей.

Один из основных регионов добычи компании – Ханты-Мансийский автономный округ, где добыча уже сокращается, на "Лукойл" приходится 15,7% добычи в регионе. "Очевидно, выгоднее всего снижать добычу на месторождениях, где маржинальность ниже, с учетом логистических издержек. Это касается трудноизвлекаемых запасов или месторождений тяжелой нефти. Насколько я могу судить, это не сильно затронет Западную Сибирь", - рассказал аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

Снижение добычи было необходимым, чтобы предотвратить обвал цен обратно в район $30 за баррель, и с этой точки зрения такой шаг позволит сохранить доходы компаний и бюджета на достаточно комфортном уровне, считает аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Однако они действительно снизятся с тех рекордных уровней, которые наблюдались в начале осени. При этом компенсирующего роста цен может и не случиться,не исключено, что цена за баррель останется в районе $60.

Соглашение ОПЕК + будет действовать в первом полугодии 2019 г. После фиксации исполнения соглашения ОПЕК и не-ОПЕК в мае 2018 г. на уровне 147% увеличение добычи в России может достичь в 2018 г. исторического максимума 553 млн т, отмечает кандидат экономических наук, доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

"Хотя в рамках нового соглашения ОПЕК+ России предстоит уменьшить добычу от текущих уровней с января 2019 г., компании могут нарастить производственные показатели по нефтедобыче во втором полугодии. Разумеется, любое ограничение нефтедобычи связано со сложностями вывода из эксплуатации скважин, особенно в зимний период. Однако при отсутствии противодействующих решению ОПЕК информационных поводов, фактические действия российских компаний по стабилизации баланса спроса и предложения могут дать эффект от повышения цен на нефть значительно больший, чем вероятные потери от сокращения объёмов нефтедобычи", - рассказала она Накануне.RU.

Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что дальнейшая судьба сделки будет зависеть, в том числе, от геополитической ситуации. Именно она во многом помогла членам ОПЕК + договориться о сегодняшнем снижении добычи, считает руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В отличие от Кудрина, он видит экономические обоснования для участия в сделке российскими нефтяниками: если дать нефти обвалиться, то ни о каком росте экономики, не только российской, но и мировой, говорить не придется, начнется новая фаза кризиса.

"Если бы Кудрин был хорошим экономистом, он это знал, но его компетенция заканчивается бухгалтерскими вопросами. Для нас страшнее падение цен на нефть, два серьезнейших спада в экономике - в 2008-2009 гг. и 2014-2016 гг. - пришлись на период снижения цен на нефть. Следом в России упал уровень жизни. Все это экономические факты. Конечно, ограничения в рамках ОПЕК + обоснованы, но вместо этого можно было бы оставить неизменным вывоз нефти из России, сохранив текущие объемы. Но Кудрин говорит не об этом, это слишком сложные комбинации для либерального экономиста. Однако именно такую модель стоило применить: производить из нефти масла, пластмассу для внутреннего потребления. Она вписывается в логику замещения импорта и усложнения российского экспорта", - резюмирует Василий Колташов.