Лучше меньше, да дороже. Эксперты поспорили с Кудриным из-за сделки ОПЕК+

10 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Лучше меньше, да дороже. Эксперты поспорили с Кудриным из-за сделки ОПЕК+

Сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК + приведет к снижению экономического роста России. О таких последствиях сделки ОПЕК заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, поспорив таким образом с представителями финансово-экономического блока, которые говорят о снижении зависимости России от нефтегазового сектора. Однако само по себе сокращение добычи в первом полугодии 2019 г. не станет станет существенным препятствием для реализации производственных планов компаний в 2019 г., так как сделка продлится лишь полгода. Обвал нефтяных цен грозит куда более серьезными проблемами для российской экономики.
Читайте также:

Сделка ОПЕК + даст России временные доходы, но в будущем ограничения приведут к падению экономического роста, заявил Кудрин. Он заочно поспорил с вице-премьером Антоном Силуановым относительно влияния ТЭКа на российскую экономику, глава Минфина, напомним, заявил, что "колбасить" от нефти её стало значительно меньше.

В 2019 г. объемы выкачиваемой нефти в России снизятся на 2%, при этом ряд российский компаний в 2018 г. уже сократили добычу. При росте общих объемов в январе-ноябре на 1,4% меньше нефти добыли "Газпром нефть" (минус 0,2%), "Башнефть" (на 8,6%), "Славнефть" (на 4,3%). В лидерах роста – "Роснефть" и "Татнефть". Нефтяники, особенно компании, уже снизившие объемы, не заинтересованы в сокращении добычи, об этом говорят и производственные планы на 2019-й год.

Нефтяники во время совещаний с Минэнерго будут добиваться более выгодных для себя условий, считает экономист Александр Одинцов, но переговоры пройдут в рабочем режиме, без каких-либо конфликтов.

"Решение принято консолидировано, у компаний есть понимание. С точки зрения текущей модели решение наверное правильное, но в целом – это "нефтяная ловушка". Для России может быть спасителей низкий уровень цен, которые подстегивает к развитию как добычи, так и не сырьевых производств. И с этой точки зрения можно согласиться со словами Кудрина о торможении развития страны. Многие специалисты все еще ждут кризиса и падения цен, если это случится, стоимость нефти снизится", - рассказал он Накануне.RU.

Наибольший риск соглашение несет для "Лукойла", который добывает свыше 2,3 млн баррелей в сутки, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. По мнению эксперта, его добыча в России и Ираке может снизиться примерно на 4%. Компания в 2019 г. планирует увеличить добычу нефти на 1%, президент "Лукойла" в комментарии журналистам выражал надежду, что "необходимости в существенном сокращении добычи нефти не возникнет", так как цена нефти в $60 удовлетворяет и производителей, и потребителей.

Один из основных регионов добычи компании – Ханты-Мансийский автономный округ, где добыча уже сокращается, на "Лукойл" приходится 15,7% добычи в регионе. "Очевидно, выгоднее всего снижать добычу на месторождениях, где маржинальность ниже, с учетом логистических издержек. Это касается трудноизвлекаемых запасов или месторождений тяжелой нефти. Насколько я могу судить, это не сильно затронет Западную Сибирь", - рассказал аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

Снижение добычи было необходимым, чтобы предотвратить обвал цен обратно в район $30 за баррель, и с этой точки зрения такой шаг позволит сохранить доходы компаний и бюджета на достаточно комфортном уровне, считает аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Однако они действительно снизятся с тех рекордных уровней, которые наблюдались в начале осени. При этом компенсирующего роста цен может и не случиться,не исключено, что цена за баррель останется в районе $60.

Соглашение ОПЕК + будет действовать в первом полугодии 2019 г. После фиксации исполнения соглашения ОПЕК и не-ОПЕК в мае 2018 г. на уровне 147% увеличение добычи в России может достичь в 2018 г. исторического максимума 553 млн т, отмечает кандидат экономических наук, доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

"Хотя в рамках нового соглашения ОПЕК+ России предстоит уменьшить добычу от текущих уровней с января 2019 г., компании могут нарастить производственные показатели по нефтедобыче во втором полугодии. Разумеется, любое ограничение нефтедобычи связано со сложностями вывода из эксплуатации скважин, особенно в зимний период. Однако при отсутствии противодействующих решению ОПЕК информационных поводов, фактические действия российских компаний по стабилизации баланса спроса и предложения могут дать эффект от повышения цен на нефть значительно больший, чем вероятные потери от сокращения объёмов нефтедобычи", - рассказала она Накануне.RU.

Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что дальнейшая судьба сделки будет зависеть, в том числе, от геополитической ситуации. Именно она во многом помогла членам ОПЕК + договориться о сегодняшнем снижении добычи, считает руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В отличие от Кудрина, он видит экономические обоснования для участия в сделке российскими нефтяниками: если дать нефти обвалиться, то ни о каком росте экономики, не только российской, но и мировой, говорить не придется, начнется новая фаза кризиса.

"Если бы Кудрин был хорошим экономистом, он это знал, но его компетенция заканчивается бухгалтерскими вопросами. Для нас страшнее падение цен на нефть, два серьезнейших спада в экономике - в 2008-2009 гг. и 2014-2016 гг. - пришлись на период снижения цен на нефть. Следом в России упал уровень жизни. Все это экономические факты. Конечно, ограничения в рамках ОПЕК + обоснованы, но вместо этого можно было бы оставить неизменным вывоз нефти из России, сохранив текущие объемы. Но Кудрин говорит не об этом, это слишком сложные комбинации для либерального экономиста. Однако именно такую модель стоило применить: производить из нефти масла, пластмассу для внутреннего потребления. Она вписывается в логику замещения импорта и усложнения российского экспорта", - резюмирует Василий Колташов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лучше меньше, да дороже. Эксперты поспорили с Кудриным из-за сделки ОПЕК+

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нефть, ОПЕК, добыча, ограничения добычи, ТЭК, Западная Сибирь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2018 08:06 Мск Цены на нефть растут после решения ОПЕК+
Ранее 10.12.2018 03:13 Мск По версии Bloomberg, Россия обошла Китай в рейтинге развивающихся экономик мира
Ранее 08.12.2018 15:41 Мск Кудрин заявил о снижении темпов экономического роста России из-за сделки ОПЕК+
Ранее 08.12.2018 11:40 Мск Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки
Ранее 07.12.2018 17:18 Мск Страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки
Ранее 07.12.2018 16:29 Мск СМИ: Россия сократит добычу на 200 тыс. баррелей
Ранее 07.12.2018 00:01 Мск Члены ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи нефти
Ранее 06.12.2018 14:23 Мск Правительство надавило на нефтяников, чтобы сдержать рост цен на бензин
Ранее 06.12.2018 03:07 Мск Fitch спрогнозировало стоимость нефти в 2019 году
Ранее 06.12.2018 01:28 Мск Члены ОПЕК+ согласились снизить нефтедобычу в 2019 году
Ранее 05.12.2018 07:39 Мск ОПЕК может отложить решение о сокращении добычи из-за разногласий с Россией
Ранее 04.12.2018 18:50 Мск Нефтяники устроят правительству "непростой разговор" в случае сокращения добычи нефти
Ранее 04.12.2018 15:57 Мск Эксперт: ОПЕК+ снизит объемы добычи нефти в следующем году
Ранее 30.11.2018 07:33 Мск Россия готова сократить добычу нефти
Ранее 29.11.2018 03:11 Мск Путин "понизил" оптимальную для России цену на нефть
Ранее 21.11.2018 04:25 Мск Нефть потеряла больше $1 за час
Ранее 16.11.2018 03:08 Мск Путин назвал оптимальную цену на нефть
Ранее 08.11.2018 00:10 Мск Россия и Саудовская Аравия обсуждают сокращение добычи нефти
Ранее 06.11.2018 08:00 Мск Медведев: Дорогая нефть не является выгодной для России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 889

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети