Нефть потеряла больше $1 за час

Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в январе следующего года упала более чем на 7%, показав минимум с февраля.

В 21:24 мск баррель нефти торговался по цене $61,73, при этом еще в 20:47 нефть стоила $62,98. Ранее вечером она торговалась по $67. По этой причине российский рубль начал дешеветь по отношению к бивалютной корзине. Курс доллара на Московской бирже вырос с 66,08 руб. в 21:00 мск до 66,22 руб. в 21:40, это самое низкое значение российской валюты с 15 ноября. Евро также незначительно вырос за 40 минут на 13 коп. и в 21:50 мск составил 75,27 руб.

На падение нефти повлияли заявления президента США Дональда Трампа о сотрудничестве с Саудовской Аравией, сообщает РБК.

Ранее президент России назвал оптимальную стоимость нефти. По словам Владимира Путина, это $70 за баррель. "Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе $70 — нас вполне устраивает", — сообщил глава государства. Он отметил, что необходимо обеспечить эту оптимальную стоимость нефти для потребителей и производителей, однако как это сделать - Путин не сообщил. По словам президента, нефть по $70 за баррель важна для России и ее госбюджета. Глава РФ отметил, что в текущем году бюджет России "почти наверняка" будет профицитным, так как расходная часть посчитана в $40 за баррель.

Как отметил Путин, стоимость нефти на глобальном рынке обсуждалась и в ходе разговора с его коллегой Дональдом Трампом в Париже.