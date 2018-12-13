Нефтяные компании получили дополнительно около 2 трлн руб., сообщил Новак в интервью "России 24". По его словам, частично дополнительные доходы способствовали росту экономики.

Доходы бюджета от прошлой сделки ОПЕК + составили 5 трлн руб., сообщил министр энергетики России Александр Новак . Соглашение действовало 2,5 года.

В Минэнерго подсчитали доходы бюджет от сделки ОПЕК+





