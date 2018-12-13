В Минэнерго подсчитали доходы бюджет от сделки ОПЕК+
Доходы бюджета от прошлой сделки ОПЕК + составили 5 трлн руб., сообщил министр энергетики России Александр Новак. Соглашение действовало 2,5 года.
Нефтяные компании получили дополнительно около 2 трлн руб., сообщил Новак в интервью "России 24". По его словам, частично дополнительные доходы способствовали росту экономики.
Как сообщало Накануне.RU, страны-производители нефти заключили новую сделку - о сокращении суточной добычи на 1,2 млн баррелей в первом полугодии 2019 г. Россия уменьшит добычу на 228 тыс.