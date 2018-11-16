Путин назвал оптимальную цену на нефть

Президент России назвал цену на нефть, которая устроит Москву.

По словам Владимира Путина, это $70 за баррель. "Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе $70 — нас вполне устраивает", — сообщил глава государства. Он отметил, что необходимо обеспечить эту оптимальную стоимость нефти для потребителей и производителей, однако как это сделать - Путин не сообщил.

По словам президента, нефть по $70 за баррель важна для России и ее госбюджета. Глава РФ отметил, что в текущем году бюджет России "почти наверняка" будет профицитным, так как расходная часть посчитана в $40 за баррель.

Как отметил Путин, стоимость нефти на глобальном рынке обсуждалась и в ходе разговора с его коллегой Дональдом Трампом в Париже, сообщает Газета.ру.

Напомним, на днях стоимость Brent упала ниже $65 из-за роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии, а также из-за послабления, которые американские власти сделали для крупнейших потребителей иранской нефти.

тем временем, в начале ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никогда не была заинтересована в максимально высоких ценах на нефть.