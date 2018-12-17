СМИ: США к концу 2020 года могут обогнать РФ по экспорту нефти

США менее чем за три года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти,

Об этом говорится в прогнозе международной консалтинговой компании IHS Markit. США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.

Как говорят специалисты, Россия при идеальных экономических условиях и без участия в ограничительной политике ОПЕК+ сможет нарастить добычу на 0,5 млн б/с — до 12 млн б/с к 2025 году. Это станет возможным за счет запуска крупных новых месторождений, таких как Мессояха, Новый порт, Русское и другие, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+ приведет к снижению экономического роста России. О таких последствиях сделки ОПЕК заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, поспорив таким образом с представителями финансово-экономического блока, которые говорят о снижении зависимости России от нефтегазового сектора. Однако само по себе сокращение добычи в первом полугодии 2019 г. не станет существенным препятствием для реализации производственных планов компаний в 2019 г., так как сделка продлится лишь полгода. Обвал нефтяных цен грозит куда более серьезными проблемами для российской экономики.