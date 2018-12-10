Россия обошла Китай в рейтинге развивающихся экономик мира

Россия оказалась на втором месте в ежегодном списке развивающихся экономик мира, который составляет агентство Bloomberg, поднявшись на пять пунктов за год.

При составлении рейтинга учитывались рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций. На первом месте в списке по темпам экономического роста среди развивающихся рынков оказалась Малайзия. За ней Россия и Китай. В первой десятке также Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили и Южная Корея. Замыкает общий рейтинг Турция, которая заняла 20-е место.

Показатель России специалисты связывают с ускорением роста ВВП, которое происходит, несмотря на санкции как со стороны Евросоюза и США, сообщают "Известия".

Тем временем, институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС опубликовал ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения. В целом можно сделать один общий вывод – население ожидает социально-экономических улучшений в следующем году чуть больше, чем раньше, даже несмотря на падение некоторых важных показателей сейчас. Однако ожидания расходятся с реальностью.

Так, например, авторы приходят к следующим выводам:

"Рост кредитного портфеля банков обеспечивался в большей степени за счет наращивания объемов выдачи кредитов населению, темпы роста которых превышали темпы роста выдачи кредитов реальному сектору практически в два раза";

"В сентябре 2018 г. рост реальной начисленной заработной платы составил 7,2%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы сократились на 1,5%, а реальный размер назначенных пенсий не изменился".