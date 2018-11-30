30 Ноября 2018
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Экономика В России

Россия готова сократить добычу нефти

Россия может сократить добычу нефти на 166 тыс. баррелей в сутки с 2019 г. Мера обсуждалась на закрытом совещании Минэнерго, сообщает агентство Reuters.
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Заседание ОПЕК +, на котором вероятно будет обсуждаться сокращение добычи, состоится 5-6 декабря в Вене. Решение модет быть принято из-за стремительного снижения цен на нефть.

Отметим, что котировки уже отреагировали на сообщения о сокращении добычи Россией. К вечеру 29 ноября стоимость барреля на торгах вернулась к $60.

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Россия готова сократить добычу нефти

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Теги: нефть, Россия, сокращение добычи



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