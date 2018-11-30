Россия готова сократить добычу нефти

Россия может сократить добычу нефти на 166 тыс. баррелей в сутки с 2019 г. Мера обсуждалась на закрытом совещании Минэнерго, сообщает агентство Reuters.

Заседание ОПЕК +, на котором вероятно будет обсуждаться сокращение добычи, состоится 5-6 декабря в Вене. Решение модет быть принято из-за стремительного снижения цен на нефть.

Отметим, что котировки уже отреагировали на сообщения о сокращении добычи Россией. К вечеру 29 ноября стоимость барреля на торгах вернулась к $60.