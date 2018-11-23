23 Ноября 2018
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В Заксобрании Среднего Урала поддержали идею реализации "ЭКСПО-парка"

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержало идею губернатора Евгения Куйвашева по реализации проекта "ЭКСПО-парка", сообщила Накануне.RU спикер ЗакСо Людмила Бабушкина.

Ранее стало известно, что уральская столица во второй раз не смогла стать победителем в конкурсе на право принять всемирную выставку, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Международное мероприятие пройдёт в Японии, обогнавшей Россию на 31 шаг.

"Депутаты Законодательного Собрания поддерживают идею нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева о том, чтобы реализовать проект "ЭКСПО-парка", независимо от решения Международного бюро выставок, — рассказала Бабушкина, комментируя итоги конкурса. — У нас есть все для того, чтобы построить высокотехнологичный «Умный город» и сделать Свердловскую область самой комфортной для жизни".

При этом она отметила пройденный регионом "огромный путь" перед тем, как "представить такую яркую, мощную заявку на право проведения "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге".

Стенд "ЭКСПО-2025" (Екатеринбург)(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Заксобрании Среднего Урала поддержали идею реализации "ЭКСПО-парка"

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Теги: Людмила Бабушкина, Заксобрание Свердловской области, Екатеринбург, ЭКСПО-2025



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