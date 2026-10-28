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Общество Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

В Краснодарском крае установили новый праздник – День кубанской многодетной семьи

На очередном пленарном заседании депутаты ЗСК внесли изменения в статью 1 закона "Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае", сообщили в пресс-службе ЗСК.

Как отметил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, проектом закона было предложено установить новый региональный праздник "День кубанской многодетной семьи" в третью субботу сентября.

По его словам, указанная категория семей является одним из ключевых факторов демографического развития региона и вносит неоценимый вклад в укрепление института семьи.

Представленный законопроект депутаты приняли в целом.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что, согласно статистике, край входит в тройку регионов-лидеров по числу многодетных семей.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"Это стало возможным благодаря исторически сложившимся в регионе традициям, численности его населения и, безусловно, системным мерам поддержки, оказываемым данной категории жителей. Семьи, воспитывающие трех и более детей, не только улучшают позиции субъекта по целому ряду демографических показателей, но и являются настоящей гордостью Краснодарского края, крепкой основой для его дальнейшего развития и хранителями традиционных ценностей.

Поэтому решение о ежегодном праздновании Дня кубанской многодетной семьи – не только справедливое с точки зрения признания заслуг таких семей, а их у нас порядка 100 тысяч, но и важный символический шаг, демонстрирующий уважение и поддержку многодетности на государственном уровне", – считает Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Теги: День кубанской многодетной семьи, праздник, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, юрий бурлачко


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