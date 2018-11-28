28 Ноября 2018
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В Екатеринбурге часть площадей, отведенных для "ЭКСПО-парка", зарезервируют

В Екатеринбурге в районе ВИЗа, где планировалось строительство "ЭКСПО-парка" в случае победы российской заявки на проведение ЭКСПО-2025, зарезервируют часть площадей. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU

"На сегодня стоит задача - не останавливаться, строить. Мы проектируем там инженерные сети. Часть площадей будет зарезервирована как лесопарковые зоны и вскроем их если выставка пройдет у нас в будущем. Никогда не говори никогда, ведь всякое может быть", - сказал глава города.

Он также добавил, что запланированный ранее на данной территории объем строительства жилья и деловых центров будет реализован.

"Сейчас ведём переговоры по строительству там крупных образовательных центров. Никто не сказал, что мы останавливаем строительство. Раз обещали – сделаем", - сказал Высокинский.

Напомним, 23 ноября стало известно, что уральская столица во второй раз не смогла стать победителем в конкурсе на право принять всемирную выставку "ЭКСПО-2025", которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Международное мероприятие пройдёт в Японии, обогнавшей Россию на 31 голос.

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В Екатеринбурге часть площадей, отведенных для "ЭКСПО-парка", зарезервируют

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Теги: Александр Высокинский, ЭКСПО



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