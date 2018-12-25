Мэрия Екатеринбурга разрешила компании "ЛСР" распланировать участок "ЭКСПО-парка"

Администрация Екатеринбурга разрешила компании депутата городской думы Владимира Крицкого подготовить проект планировки и межевания территории в пределах улицы Татищева – улицы Юрия Исламова – улицы Металлургов. Речь идёт о территории, которую зарезервировали для "ЭКСПО-парка". Об этом сообщается в постановлении, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Также власти предлагают компании "ЛСР. Недвижимость-Урал" получить в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений техническое задание на разработку проектов и представить им готовые эскизы.

"Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования", - сообщается в документе.

Напомним, что власти Екатеринбурга, который со второго раза не смог победить в конкурсе на право принять всемирную выставку EХPO-2025, решили не останавливаться и застроить место, планировавшееся для "Экспо-парка" на берегу Верх-Исетского пруда, жилыми комплексами.

По словам мэра города Александра Высокинского, на месте "Экспо-парка" будет новый городской район, парк, деловые зоны. Напомним, что такая застройка была возможна при одном условии - улучшение транспортной развязки: строительство второй ветки метро, которая соединит ВИЗ и центр города, и запуск электропоезда, который свяжет Кольцово и площадку планировавшегося "Экспо-городка".