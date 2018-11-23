Куйвашев: Заявочная кампания на "ЭКСПО-2025" дала Среднему Уралу необходимый опыт

Участие в заявочной кампании на право проведения Всемирной выставки "ЭКСПО-2025" дало Екатеринбургу и Свердловской области колоссальный опыт, который будет использован при реализации новых прорывных проектов, убеждён губернатор Евгений Куйвашев. Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Ранее стало известно, что уральская столица во второй раз не смогла стать победителем в конкурсе на право принять всемирную выставку, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Международное мероприятие пройдёт в Японии, обогнавшей Россию на 31 шаг.

Комментируя итоги конкурса, Куйвашев отметил, что Екатеринбург "достойно представил" страну в борьбе за "ЭКСПО-2025".

"На протяжении нескольких лет мы вели масштабную заявочную кампанию, — рассказал губернатор. — Проделан огромный объём работы, детально разработана концепция высокотехнологичного "умного города" в самом сердце Екатеринбурга. Мы выросли, стали сильнее и увереннее, приобрели колоссальный опыт".

При этом он подчеркнул, что работа по продвижению российской заявки позволила познакомить мир с новой, динамичной, современной Россией и с её промышленным и инновационным центром — Свердловской областью.

Кроме того, по мнению Куйвашева, Екатеринбург сегодня де-факто закрепил за собой статус города "федерального значения", а также динамично развивающегося мегаполиса, обладающего необходимой инфраструктурой для проведения крупнейших международных мероприятий.

Губернатор поблагодарил за поддержку руководство страны, представителей общественности и всех, отдавших голос за столицу Урала в день Генассамблеи Международного бюро выставок.

"Уверен, что Свердловская область еще не раз заявит о себе как о территории безграничных возможностей для реализации самых грандиозных проектов мирового значения", — заключил он.