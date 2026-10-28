ФК "Челябинск" уволил тренера после поражения от "Урала" и уже назначил нового

Футбольный клуб "Челябинск" принял решение сменить главного тренера по ходу нынешнего сезона. Это произошло сразу после поражения от екатеринбургского "Урала".

В минувшее воскресенье челябинцы уступили уральцам на своем поле, выигрывая по ходу матча 1:0, но в итоге проиграв 1:3. При этом один из мячей в ворота хозяев забил голкипер екатеринбургской команды Александр Селихов.

Как сообщили в пресс-службе ФК "Челябинск", накануне было принято решение об отставке главного тренера команды Романа Пилипчука. Контракт с ним расторгнут по согласию сторон.

Уже сегодня клуб объявил о назначении нового специалиста. Им стал Алексей Мелешин, до недавнего времени руководивший молодежным составом московского "Спартака". Контракт челябинцев с тренером рассчитан до конца сезона-2026/27 с возможностью продления еще на год.

Как сообщало Накануне.RU, ранее экспертно-судейская комиссия рассмотрела жалобу ФК "Урал" на решения арбитра в матче с "Нижним Новгородом". Там признали, что в одном из эпизодов судья допустил грубую ошибку.