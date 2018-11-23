Япония выиграла ЭКСПО-2025 во втором туре
Япония выиграла "ЭКСПО-2025" по результатам второго тура голосования. Об этом сообщается на официальной странице Международного бюро выставок (BIE).
"Государства-члены BIE выбирают Японию в качестве принимающей страны выставки "ЭКСПО-2025", — говорится в Twitter организации.
Уточняется, что азиатская страна набрала 92 голоса, обойдя Россию на 31 шаг.
BIE Member States elect Japan as host country of World Expo 2025, with 92 votes, compared to 61 votes for Russia. Congratulations Osaka! #BIE164 pic.twitter.com/v21TmRFqkP— BIE (@bieparis) 23 ноября 2018 г.