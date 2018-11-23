Япония выиграла ЭКСПО-2025 во втором туре

Уточняется, что азиатская страна набрала 92 голоса , обойдя Россию на 31 шаг.

"Государства-члены BIE выбирают Японию в качестве принимающей страны выставки "ЭКСПО-2025", — говорится в Twitter организации.

Япония выиграла "ЭКСПО-2025" по результатам второго тура голосования. Об этом сообщается на официальной странице Международного бюро выставок (BIE).





