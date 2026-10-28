Депутаты ЗСК рассмотрели законопроект о дополнительных мерах по защите материнства и детства

В ходе очередной 89-й сессии ЗСК депутаты в первом чтении рассмотрели закон "О некоторых вопросах охраны матери и ребенка, о мерах по предупреждению искусственного прерывания беременности на территории Краснодарского края и о внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях" и статью 15 Закона Краснодарского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий", сообщили в пресс-службе ЗСК.

Министр здравоохранения края Владимир Крушельницкий отметил, что ключевая задача законопроекта – установить запрет на склонение женщины к искусственному прерыванию беременности, за исключением прерывания беременности по медицинским показаниям, что четко отражено в статье 6 данного законопроекта. Речь идет о действиях, направленных на понуждение к такому решению посредством уговоров, предложений, угроз, подкупа или обмана.

В то же время законопроект не запрещает искусственное прерывание беременности, он запрещает кому бы то ни было влиять на суверенное право женщины, при этом законопроект защищает любого профильного врача от последствий обязательного информирования пациентки о необходимости прерывания беременности по медицинским показаниям.

Одновременно, проектом закона устанавливается административная ответственность граждан и юридических лиц за нарушение установленного запрета и дополняются полномочия административных комиссий в части возбуждения и рассмотрения указанной категории дел.

Принимавший участие в работе сессии Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил важность рассматриваемого законопроекта. Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации – это задача для всех уровней власти, о чем не раз говорил Президент страны. Поэтому необходимо исключить давление на женщин в период принятия решения о рождении ребенка. Этому и будет способствовать данный закон.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что рассмотренный вопрос затрагивает проблематику, игнорировать которую в современном обществе невозможно. Особенно в контексте нынешней государственной политики, направленной на охрану материнства и детства, на укрепление семьи и повышение рождаемости.

"Стабилизация и улучшение демографической ситуации в стране – одна из национальных целей и очевидный ориентир для органов государственной власти при выстраивании ими стратегии работы по здоровьесбережению женщин, оказанию им всесторонней поддержки, в том числе и психологической, формированию положительного образа материнства у молодых девушек.

Разработке инициированного Губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым законопроекта предшествовала серьезная аналитическая работа. Изучалась в том числе правоприменительная практика аналогичных нормативных правовых актов в других субъектах Российской Федерации на предмет всех плюсов и минусов. И это вполне логично, учитывая возможную полярность мнений по итогам окончательного утверждения представленного проекта в качестве закона.

Поэтому данная инициатива – не следствие импульсного решения, а содержательный документ, серьезный шаг на пути к исправлению ситуации, связанной с демотивацией женщин к рождению ребенка и еще один способ их защиты от чужого негативного мнения при выборе стать матерью", – сказал Юрий Бурлачко.