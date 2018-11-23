Глава "Уральских авиалиний": Презентация Среднего Урала на международном уровне увеличит наш пассажиропоток

Участие Екатеринбурга и Свердловской области в заявочной кампании "ЭКСПО-2025" позволило развернуть дискуссию о дальнейшем социально-экономическом развитии региона, убеждён генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Департамента информационной политики Свердловской области.

Ранее стало известно, что уральская столица во второй раз не смогла стать победителем в конкурсе на право принять всемирную выставку, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Международное мероприятие пройдёт в Японии, обогнавшей Россию на 31 шаг.

По мнению Скуратова, участие в кампании позволило Среднему Уралу "увидеть новые горизонты и тренды инфраструктурного роста", что в дальнейшем станет стимулом к движению "в запланированном направлении", наращиванию объёмов международных рейсов и увеличению воздушного флота.

"Екатеринбург без сомнений уже приобрёл образ современного, динамично развивающегося мегаполиса, — отметил гендиректор "Уральских авиалиний". — Популярность Столицы Урала растёт не только среди россиян, но и за рубежом. Череда крупных международных мероприятий доказала, что Екатеринбург обладает необходимой инфраструктурой для событий мирового уровня. Мы с честью приняли саммиты ШОС и БРИК, саммит Россия — Европейский союз, Российско-Туркменский экономический форум, матчи Чемпионата мира по футболу, многие другие международные события и готовы встретить другие не менее крупные мероприятия".

Для "Уральских авиалиний", по мнению гендиректора компании, участие в международном конкурсе позволит увеличить пассажиропоток и усилить позиции в мировой логистической системе.

"Самолеты нашей авиакомпании уже летают в 25 стран мира, — отметил он. — Только в по итогам десяти месяцев 2018 года мы перевезли почти 8 млн. пассажиров. Авиакомпания "Уральские авиалинии" активно развивает международные направления. Сегодня в Екатеринбург можно попасть практически из любой точки земного шара".