В Ульяновской области закрыли нелегальную майнинг-ферму

Правоохранители в Ульяновской области остановили работу нелегальной площадки для добычи криптовалюты. Сотрудники управления экономической безопасности УМВД зафиксировали крупное хищение электроэнергии - об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Все устроил 42-летний предприниматель из поселка Тереньга: он развернул майнинг-ферму в своем производственном цеху. Чтобы платить за свет намного меньше, мужчина вмешался в конструкцию приборов учета на подстанции - из-за этого счетчики не показывали реальный расход энергии.

Схема работала почти год - с декабря 2023 года по сентябрь текущего. Из-за манипуляций бизнесмена сетевая компания "Россети Волга" потеряла больше 4 миллионов рублей.

Силовики провели обыски на месте. Они изъяли 48 единиц вычислительной техники, а еще вентиляторы, системы фиксации и вещи, которые доказывают, что счетчики специально сломали. Уголовное дело завели в МО МВД России "Сенгилеевский" по части 4 статьи 159 УК РФ. Следователи сейчас выясняют все детали и собирают доказательства.

Ранее в России с 1 июля 2027 года запретят P2P‑сделки с криптовалютой - такие разъяснения опубликовал Банк России на своем сайте: теперь прямые сделки между гражданами без участия специальных организаций проводить нельзя.