Евгений Куйвашев пообещал создать "умный город", построить вторую ветку метро и новые трамвайные линии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал создать в Екатеринбурге "умный город" на берегу ВИЗа, проработать варианты строительства второй ветки метро и новых трамвайных линий, несмотря на проигрыш ЭКСПО-2025. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Куйвашев дал ряд поручений членам правительства по воплощению инициатив, призванных улучшить качество жизни свердловчан, сразу в нескольких сферах.

Первая из них призвана решить кадровый вопрос в здравоохранении, "закрепить" врачей в селах и деревнях, для повышения продолжительности жизни сделать онкологов и кардиологов врачами "шаговой доступности". Также губернатор планирует запустить проект "Спорт в каждый двор".

Глава региона поручил членам камбина наладить поставку качественного уральского молока в рабочие, студенческие, школьные и детсадовские столовые.

"Евгений Куйвашев также обозначил сегодня проекты, отраженные в заявочной книге Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025, которые будут воплощены в Свердловской области для дальнейшего повышения статуса Екатеринбурга как делового центра страны", - добавили в департаменте.

Напомним, 23 ноября стало известно, что уральская столица во второй раз не смогла стать победителем в конкурсе на право принять всемирную выставку "ЭКСПО-2025", которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Международное мероприятие пройдёт в Японии, обогнавшей Россию на 31 голос.