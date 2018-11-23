Нет "Экспо" - нет второй линии метро, скоростного электропоезда и нового жилого района. Екатеринбург не смог выиграть выставку со второй попытки

Екатеринбург во второй раз не смог стать победителем в конкурсе на право принять всемирную выставку EХPO-2025, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Международное мероприятие пройдет в Осаке, Япония, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Азиатская страна набрала 92 голоса, обойдя Россию на 31 шаг.

Российскую заявку на право проведения "Экспо" на 164 Генеральной ассамблее Международного бюро выставок представили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, генеральный директор оргкомитета ЧМ по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин, российская оперная певица Аида Гарифуллина и генеральный директор заявочного комитета "Экспо-2025" Александр Чернов.

Национальные делегаты 160 стран увидели финальные презентации трех городов-кандидатов - Екатеринбурга, Осаки и Баку, и путем тайного голосования выбрали победителя.

В работе Генассамблеи принял участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Всемирные выставки за свою почти 170-летнюю историю никогда не проводились в России, несмотря на то, что наша страна принимала участие в "Экспо" с момента ее появления.

Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". В случае победы уральская столица могла принять в гостей около 150 стран.

В случае выигрыша, власти обещали принять для Екатеринбурга ряд дополнительных программ, поддерживаемых правительствами всех уровней, для развития регионального и областного транспорта, например, второй ветки метро. Скорее всего, уральцы теперь ее не дождутся, как и масштабного строительства и реконструкции уличной и дорожной сети. Горожанам в случае победы обещали строительство трех транспортных развязок на различных уровнях; реконструкцию четырех мостов; реконструкцию парков и бульваров; ремонт дорог; ремонт тротуаров; обновление общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, вагоны метро); восстановление газонов; строительство завода по переработке отходов.

В заявке кандидата от России говорилось, что на протяжении трех веков Свердловская область остается одним из национальных центров науки, культуры, промышленности и лидирует среди поставщиков природных ресурсов. Екатеринбург - узел экономической системы региона, который находится на пересечении транспортных артерий, соединяющих Азию и Европу. За счет этого он играет важную роль в социальном развитии не только страны, но и всей Евразии.