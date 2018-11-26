Власти планируют жилую застройку вместо "Экспо-парка" без учета метро

По словам мэра города Александра Высокинского, на месте "Экспо-парка" будет новый городской район, парк, деловые зоны. Напомним, что такая застройка была возможна при одном условии - улучшение транспортной развязки: строительство второй ветки метро, которая соединит ВИЗ и центр города, и запуск электропоезда, который свяжет Кольцово и площадку планировавшегося "Экспо-городка".

На пресс-конференции мэр Екатеринбурга дал понять, что вторая ветка метро может появиться, вот только когда - неизвестно. "Раз обещали - давайте делать", - сказал Высокинский. Однако очевидно, что жилая застройка без метро только усугубит транспортные проблемы и без того загруженного микрорайона ВИЗ.

Урбанист Владимир Злоказов считает, что и без метро застройка "Экспо-парка" вполне вероятна.

"Да, без метро это вполне возможно, при условии, что будут продлены троллейбусная линия по ул. Крауля и трамвайная линия по ул. Татищева", - сообщил он Накануне.RU.

По мнению руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, спрос у уральцев на квартиры в этом районе будет, потому что территория перспективная.

"Район будет востребован. А сколько будет стоить метр квадратного жилья - это будет зависеть от качества объекта и когда он будет выведен на рынок. Территория огромная, и понятно, что движение будет идти от города. Освоение территории многоэтапное. Называть цены пока рано. Те идеи, которые озвучивали, очень разнообразные и масштабные. Сама территория перспективная", - сказал он.

Эксперт также добавил, что если там будет строиться жильё, то транспортную развязку стоит разрабатывать.

"Если будет эффективно работать общественный транспорт: метро, трамвай, автобус, то и темпы освоения территории будут очень высокие. Если инженерная инфраструктура будет создана и обеспечит динамичные объемы строительства, то и проект будет реализовываться. Пока много вопросов, связанных с целым комплексом инфраструктурного развития - это не только транспорт и метро. Практически все надо будет создавать с нуля", - заявил Накануне.RU Михаил Хорьков.

Генеральный директор АО "ЛСР. Недвижимость – Урал" и вице-спикер гордумы Владимир Крицкий придерживается мнения, что вторая ветка метро при застройке района "Экспо-парка" не является необходимостью. Тем более, что ВИЗ Правобережный не застроен, а значит, и не загружен транспортом.

"Сначала начинают строить микрорайоны, а потом уже возникает сопутствующая структура. Если в микрорайоне никто не живёт, то какой смысл там строить инфраструктуру? Достаточного много центральных районов, в которых нет метро и они густо заселены, но ничего, все живут спокойно. Одно другому не мешает", - добавил он.

Ранее Александр Высокинский предложил построить в городе канатную дорогу. По замыслу градоначальника, в Екатеринбурге можно построить линии канатной дороги, соединяющие станцию метро "Ботаническая" с жилыми районами Академический и Химмаш. При этом "воздушка", считает Высокинский, должна обойтись дешевле организации трамвайного движения. Пока даже примерная стоимость проекта неизвестна, но, для сравнения, только на обновление подвижного состава городского наземного транспорта понадобится примерно 5-6 млрд руб. Эти средства городская администрация наверняка будет искать в карманах пассажиров, повышая стоимость проезда, или через создание концессии с привлечением инвесторов, что, впрочем, тоже приведет к росту тарифа.