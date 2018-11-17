Мария Бутина отозвала прошение о снятии обвинений

Арестованная в США гражданка России Мария Бутина отозвала прошение о полном или частичном снятии с нее обвинений.

Бутина, напомним, была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В июле ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Ей грозит срок заключения до 15 лет.

В обмен на отзыв прошения судья перенесла дату следующих статусных с 6 на 19 декабря.

По данным ТАСС, стороны защиты и обвинения ведут переговоры по поводу вариантов урегулирования обвинений.