Мария Бутина отозвала прошение о снятии обвинений
Арестованная в США гражданка России Мария Бутина отозвала прошение о полном или частичном снятии с нее обвинений.
Бутина, напомним, была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В июле ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Ей грозит срок заключения до 15 лет.
В обмен на отзыв прошения судья перенесла дату следующих статусных с 6 на 19 декабря.
По данным ТАСС, стороны защиты и обвинения ведут переговоры по поводу вариантов урегулирования обвинений.