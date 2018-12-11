СМИ: Бутина решила признать вину

Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, готова изменить свои показания.

Копию ходатайства о новом заседании в суд округа Колумбия, на котором она сможет признать вину, опубликовал корреспондент Politico Кайл Чини. Министерство юстиции и Бутина достигли соглашения: девушка изменит свои показания о невиновности. Ранее сообщалось, что россиянка близка к договоренности с властями США. О каком именно соглашении идет речь, не уточнялось, сообщает Lenta.ru.

Ранее отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал о вероятности того, что адвокаты могут перестать работать над защитой его дочери в связи с нехваткой средств для оплаты их услуг.

"На обеспечение дальнейшей работы адвокатов требуются большие деньги — речь идёт о нескольких миллионах рублей", — сказал Бутин. При этом мужчина поблагодарил всех тех, кто помогает семье и перечисляет средства в "Фонд Марии Бутиной". Однако этой помощи недостаточно, отметил отец заключенной россиянки.

По его словам, в настоящее время Мария находится в тюремном изоляторе, куда ее перевели после того, как она передала другой заключённой телефон своего адвоката. По словам отца девушки, "более абсурдной причины не придумаешь", сообщает RT.