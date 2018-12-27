27 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России За рубежом

Долг Марии Бутиной адвокатам составляет 30 млн рублей

В России сегодня не создана система поддержки граждан, находящихся в заключении на территории зарубежных стран, многие соотечественники, арестованные на Западе, не могут оплатить адвокатов. Об этом заявил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня есть проблемы с условиями содержания. Наши граждане содержатся иногда, как террористы", - сказал он.

Ионов рассказал, что дипломаты комитета посетили Марию Бутину, которая пожаловалась на условия содержания - отсутствие звонков, температурный режим в камере, а американская сторона аргументирует это "техническими проблемами".

"Сегодня в России не создана система поддержки граждан. Мы можем заявлять политические лозунги, мы можем обращаться в СМИ, но, если брать дело Бутиной и других, то камнем преткновения всегда является линия защиты, найм адвоката. Сегодня у Бутиной нет возможности оплатить своего адвоката, как и у многих других граждан. Они действуют либо в кредит, либо без адвоката", - рассказал правозащитник.

Так, долг Бутиной адвокатам на сегодняшний день составляет 30 млн руб., из которых 15 млн руб. нужно было заплатить до нового года. "Мы можем говорить о многих вопросах, но не обеспечив юридическую защиту наших граждан в зале суда, мы не сможем им обеспечить им гуманитарную и фактическую поддержку", - резюмировал Ионов.

Ранее, как сообщало Накануне.RUБутина пошла на сделку со следствием. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Бутина сделала это, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Напомним, арестованная в США 15 июля этого года гражданка России частично признала свою вину на суде в том, что участвовала в сговоре против Соединенных Штатов. Сообщается, что Бутина согласилась на частичное признание вины взамен на смягчение наказания. Тем самым, она отказалась от судебного процесса.

Предположительно, Бутина признает себя виновной в одном пункте сговора, по которому срок заключения составляет пять лет, а не 15.

15 декабря сообщалось, что прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке дать показания по другому уголовному делу.

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Долг Марии Бутиной адвокатам составляет 30 млн рублей

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Теги: Мария Бутина, адвокат, оплата, США, арест



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