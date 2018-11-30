30 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Сделка. "Шпионка" Бутина может стать американкой в 2019 году

Задержанной в США гражданке России Марии Бутиной могут дать американское гражданство. Событие анонсирует Telegram-канал Незыгарь.
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По данным канала, гражданство Соединенных Штатов Бутина может получить в будущем году. О предоставлении статуса ходатайствовала служба внутренней безопасности США.

Добавим, ранее Bloomberg сообщило, что Бутина готова пойти на сделку с США.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В том же месяце ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. В сентябре Бутину уже переводили на общий режим содержания, ранее перед этим отказав ей в переводе под домашний арест.

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Сделка. "Шпионка" Бутина может стать американкой в 2019 году

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Теги: мария бутина, гражданство сша



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