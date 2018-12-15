15 Декабря 2018
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Политика

СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы.
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Сообщается, что прокуратура подала ходатайство на получение разрешения тайно вывезти Бутину из тюрьмы для дачи показаний по "ожидающему решения уголовному делу".

По данным издания, министерство юстиции не уточнило, по какому именно делу Бутиной могут предложить сотрудничество, но ее молодой человек Пол Эриксон якобы получил письмо от федеральных прокуроров о том, что его также могут привлечь к уголовной ответственности за работу в качестве иностранного агента.

Как отмечает издание, ходатайство было подано втайне, потому что его публикация "может представлять риск для безопасности как подсудимой, так и общественности" и использоваться теми, кто "желает причинить вред обвиняемой или запугать ее".

Предыдущие документы суда, которые были приобщены к делу, указывают на то, что ранее Бутину по меньшей мере два раза вывозили в прокуратуру в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Напрмним, арестованная в США 15 июля этого года гражданка России Мария Бутина частично признала свою вину на суде в том, что участвовала в сговоре против Соединенных Штатов. Сообщается, что Бутина пошла на сделку со следствием и согласилась на частичное признание вины взамен на смягчение наказания. Тем самым, она отказалась от судебного процесса. Предположительно, Бутина признает себя виновной в одном пункте сговора, по которому срок заключения составляет пять лет, а не 15.

Мария Бутина(2018)|Фото: Посольство России в США

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СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

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Теги: мария бутина, сша, дело бутиной



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