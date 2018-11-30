Совпадение? Фигурирующий в "деле Бутиной" зампред ЦБ покинул пост
Заместитель председателя Банка России Александр Торшин подал в отставку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка, Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.
Отметим, сообщение об отставке появилось вскоре после опубликования информации о сделке, на которую готовится пойти "шпионка" Мария Бутина в США.
По данным СМИ, Торшин, напомним, фигурировал в истории с Марией Бутиной, которая с 2011 по май 2017 года была его помощницей на общественных началах. Сегодня стало известно, что Бутина может пойти на сделку с США и получить гражданство в 2019 году.
Кроме того, 9 августа 2016 года информационное агентство Bloomberg опубликовало содержимое конфиденциального отчёта Гражданской гвардии Испании, согласно которому арестованный в Испании и приговорённый в конце мая 2016 судом к четырём годам лишения свободы за противозаконные сделки, лидер Таганской ОПГ Александр Романов якобы тесно связан с Торшиным. Эти обвинения Торшин полностью отрицал.
Добавим, что Торшин и правда достиг пенсионного возраста, даже по послереформенным меркам - недавно чиновник отметил 65-летний юбилей.
Всем, кто поздравил меня с 65-летием (телеграммами, факсограммами, открытками, по телефону, смсками, в твиттере, по электронной почте) - ОГРОМНОЕ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН! В этом году поздравлений больше, чем в прошлом. Я -СЧАСТЛИВ!— А.П. Торшин (@torshin_ru) 28 ноября 2018 г.