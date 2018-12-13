Россиянка Мария Бутина пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса

Арестованная в США 15 июля этого года гражданка России Мария Бутина признала свою вину на суде в том, что участвовала в сговоре против Соединенных Штатов, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что Бутина пошла на сделку со следствием и согласилась на частичное признание вины взамен на смягчение наказания. Тем самым, она отказалась от судебного процесса.

Ранее Накануне.RU сообщало, что Бутина признает себя виновной в одном пункте сговора, по которому срок заключения составляет пять лет, а не 15.