Бутину отказываются переводить из изолятора американской тюрьмы

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, до сих пор содержится в изоляторе американской тюрьмы. Об этом сообщил РИА Новости советник-посланник посольства в США Сергей Трепелков.

Ранее она пошла на сделку со следствием. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Бутина сделала это, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Напомним, арестованная в США 15 июля этого года гражданка России частично признала свою вину на суде в том, что участвовала в сговоре против Соединенных Штатов. Сообщается, что Бутина пошла на сделку со следствием и согласилась на частичное признание вины взамен на смягчение наказания. Тем самым, она отказалась от судебного процесса.

Предположительно, Бутина признает себя виновной в одном пункте сговора, по которому срок заключения составляет пять лет, а не 15.

15 декабря сообщалось, что прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке дать показания по другому уголовному делу.