Лавров: Бутина пошла на сделку со следствием, чтобы скорее попасть домой

Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, гражданка России признала свою вину на суде в том, что участвовала в сговоре против Соединенных Штатов.

Министр не исключил, что Бутина специально содержалась в таких условиях, чтобы "сломать ее волю и вынудить, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала".

"Уже много-много месяцев, по сути, к ней применяются своеобразные пытки", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Бутина подала в суд США прошение о переводе ее на общий режим содержания из одиночной камеры. В сентябре девушку уже переводили на общий режим содержания, ранее перед этим отказав ей в переводе под домашний арест.

Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Первоначально девушку обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения.

18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.