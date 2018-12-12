Россиянка Бутина призналась в нарушении американского закона

Гражданка России Мария Бутина, которую американские власти обвиняют в незаконной работе на Москву, признает себя виновной в сговоре с целью нарушить закон США об иностранных агентах, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на соглашение обвинения и защиты.

Согласно соглашению, Бутина признает себя виновной в одном пункте сговора, по которому срок заключения составляет пять лет, а не 15.

По сообщению телеканала, Бутина признается в сговоре с неназванным американским гражданином с целью работы по указанию российского официального лица "для создания неофициальных каналов коммуникации с американцами, имеющими власть и влияние в политике США на пользу РФ".

Тем временем, реальный срок Бутиной может составить до шести месяцев тюрьмы, после чего она, как предполагается, будет депортирована в Россию. Тем временем, россиянка находится под стражей с июля 2018 года, сообщает РИА "Новости".

Ранее отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал о вероятности того, что адвокаты могут перестать работать над защитой его дочери в связи с нехваткой средств для оплаты их услуг.

"На обеспечение дальнейшей работы адвокатов требуются большие деньги — речь идёт о нескольких миллионах рублей", — сказал Бутин. При этом мужчина поблагодарил всех тех, кто помогает семье и перечисляет средства в "Фонд Марии Бутиной". Однако этой помощи недостаточно, отметил отец заключенной россиянки.

По его словам, в настоящее время Мария находится в тюремном изоляторе, куда ее перевели после того, как она передала другой заключённой телефон своего адвоката. По словам отца девушки, "более абсурдной причины не придумаешь", сообщает RT.