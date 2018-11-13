Родители учащихся школы "Горки" пожаловались Бастрыкину на закрытие учреждения

Родители учеников средней общеобразовательной школы "Горки" в Подмосковье попросили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности администрацию учреждения и представителей Министерства просвещения за прекращение учебного процесса. По мнению активистов, школа была закрыта незаконно, а в бездействии ее администрации, которая вовремя не устранила замечания надзорных ведомств, общественники видят признаки халатности, передает корреспондент Накануне.RU.

26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности в средней общеобразовательной школе "Горки" из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором, пишут родители. Между тем, в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин.

"Вступление в силу приказа привело к массовому нарушению прав участников образовательных отношений, в первую очередь несовершеннолетних обучающихся и значительному ухудшению качества предоставляемых образовательных услуг, а также резкому росту социальной напряженности. В ФГБОУ СОШ "Горки" обучалось 494 человека и работало 36 педагогов. Другой школы в шаговой доступности на данной территории не имеется", - сказано в обращении главе СКР, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Родители учеников обращают внимание на то, что администрация школы не торопилась с устранением нарушений, выявленных Роспотребнадзором еще в апреле, когда надзорное ведомство потребовало предоставить план ремонта до 21 мая. Однако это не помешало администрации школы 3 сентября начать новый учебный год.

"В пункте 4 приказа о приостановке осуществления образовательной деятельности в ФГБОУ СОШ "Горки" говорится дословно следующее: "Администрации ФГБОУ СОШ "Горки" в срок до 10 ноября 2018 г. разработать и представить план мероприятий со сроками исполнения по приведению в соответствие санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях". Из чего можно сделать предположение, что в нарушение требований управления Роспотребнадзора по Московской области план мероприятий со сроками исполнения по приведению учреждения в соответствие действующим нормативными документами не был разработан и представлен в срок до 21.05.18 и должен быть разработан только к 10.11.18. Таким образом 03.09.18 новый учебный год в ФГБОУ СОШ "Горки" начался с наличием не устраненных предписаний", - пишут родители.

Общественники предположили, что, либо к 3 сентября школа уже находилась в "аварийном" состоянии, либо школа и на данный момент не находится в "аварийном" состоянии, и оснований для приостановления ее деятельности не имеется. "В любом случае, данное обстоятельство указывает на наличие признаков мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, халатности и служебного подлога", - предполагают активисты.

Проверка Роспотребнадзора в конце сентября выявила единственное нарушение – об отсутствии питьевой воды и горячего питания.

"В результатах данной проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Московской области, также не имеется требований о немедленной приостановке образовательной деятельности в ФГБОУ СОШ "Горки"", - отмечают авторы обращения.

Обеспокоенные родители попросили главу СКР провести проверку и принять решение о возможном возбуждении уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями" в отношении заместителя министра просвещения РФ Татьяны Синюгиной и и.о. директора ФГБОУ СОШ "Горки" Логинова, подписавших приказ о закрытии школы. В "халатности" и "служебном подлоге" активисты подозревают бывшего и.о. директора школы Соловьеву, якобы не предпринимавшую никаких действий к устранению нарушений, выявленных Роспотребнадзором и МЧС.

Напомним, на прошлой неделе родители учащихся школы "Горки" провели пресс-конференцию, где высказали общее подозрение в том, что после ремонта учреждение может не открыться: по их мнению, кто-то покушается на территорию школы.

Фото сделано в здании школы, которое давно не используется, пояснили родители учащихся

Уникальная школа "Горки" памяти Ленина работает с 1921 г. Создана она была в рамках программы ликвидации безграмотности, открывалась еще самим Владимиром Лениным. Относилась к Советской академии педагогических наук, на ее базе "обкатывались" все инновационные методики образования, апробацию тут проходили советские учебники, здесь же был открыт первый компьютерный класс в СССР. Территория школы занимает 16 га ценной подмосковной земли. Комплекс включает сразу несколько зданий, в том числе и школу-интернат, музейный комплекс и лесопарк.