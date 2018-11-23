23 Ноября 2018
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Борца против закрытия школы "Горки" посадили на семь суток. Перед этим у него сожгли машину

Борца против закрытия школы "Горки" в Ленинском районе Московской области Михаила Серяпова посадили на семь суток после заявления замглавы администрации. Ранее у него сожгли машину.

Скандал у здания администрации произошел 21 ноября. Серяпов на эвакуаторе привез туда свой сгоревший автомобиль, который сожгли неизвестные 1 ноября. Однако ему стали препятствовать представители администрации Ленинского района Алексей Селезнев и Игорь Алферов, сообщает "Видное 24".

нападение на борца против закрытия школы в Горках(2018)|Фото: vk.com, Ольга Чеботарева

Позднее, со слов присутствовавших на месте активистов, якобы заместитель главы администрации Ленинского района Селезнев выбил из рук Серяпова планшет. На него активист записывал все, что там происходило.

нападение на борца против закрытия школы в Горках(2018)|Фото: vk.com, Ольга Чеботарева

Далее этот планшет, согласно размещенной на "Невидное ТВ" видеозаписи, поднимает и уносит человек, похожий на Игоря Алферова.

Как стало известно, после всего произошедшего Селезнев подал заявление на Серяпова. Видновский городской суд посадил активиста на семь суток за мелкое хулиганство.

Серяпов, в свою очередь, подал заявление по факту совершения кражи.

Оперативно получить комментарий в Ленинской администрации Накануне.RU не удалось.

Стоит также отметить, что за ноябрь сожгли машины трем активистам в Ленинском районе Подмосковья. Двум - сразу после собрания по поводу закрытия школы "Горки", против которого они выступали.

Напомним, средняя школа "Горки" в Ленинском районе Московской области не работает. 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

Выпускники школы и родители учащихся сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, вернутся ли в нее их дети. Активисты уверены: кто-то покушается на территорию детища Владимира Ленина.

Закрытием школы "Горки" заинтересовался Следственный комитет.

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Борца против закрытия школы "Горки" посадили на семь суток. Перед этим у него сожгли машину

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Теги: школа горки, михаил серяпов, администрация ленинского района московской области



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