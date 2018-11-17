17 Ноября 2018
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Проверка в школе "Горки": СКР запретил вывозить мебель и учебники из закрываемого "на ремонт" учреждения

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям руководителя школы "Горки", который вынес приказ о приостановлении учебного процесса. Исполняющий обязанности главы СК России по Московской области Андрей Марков встретился с родителями учеников закрытой "на ремонт" школы и осмотрел ее якобы аварийные помещения. Следователь поручил принять меры по недопущению бесконтрольного вывоза школьного имущества и провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности школы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Вчера на прием к и.о. руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Андрею Маркову пришли 14 родителей, обеспокоенных закрытием школы "Горки". Они рассказали о бесконтрольном вывозе имущества школы – мебели и учебников. В этот же день следователь осмотрел якобы аварийные помещения.

"Следователь опрашивал педагогов. Искали предыдущего (уволенного) и.о. директора Соловьеву. Она закрылась в одном из помещений в здании интерната изнутри и не открывала. Через несколько часов ее все-таки удалось оттуда вывести, и около трех часов она общалась со следователем. От Министерства просвещения присутствовала Хлопотных Мария Борисовна", - сообщил Накануне.RU член инициативной группы родителей Дмитрий Марков.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

В результате и.о. главы СКР по Подмосковью дал ряд поручений:

"Дать уголовно-правовую оценку действиям и.о. директора школы по факту вынесения им приказа о приостановлении учебного процесса; получить объяснения от учителей, которые в настоящее время фактически лишены работы; принять меры к недопущению бесконтрольного вывоза школьного имущества; дать поручение органам внутренних дел о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности школы, в том числе на предмет установления выделенных Министерством образования и науки РФ денежных средств на устранение недостатков, выявленных в школе Роспотребнадзором; по результатам проведенных мероприятий в кратчайшие сроки завершить проведение доследственной проверки и принять процессуальное решение", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности в средней общеобразовательной школе "Горки" из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

13 ноября родители учеников средней общеобразовательной школы "Горки" в Подмосковье попросили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности администрацию учреждения и представителей Министерства просвещения за прекращение учебного процесса в учреждении. По мнению активистов, школа была закрыта незаконно, а в бездействии ее администрации, которая вовремя не устранила замечания надзорных ведомств, общественники видят признаки халатности.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

В четверг, 15 ноября, родители написали заявления и объяснения в следственном отделе по городу Видное. В этот же день следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Московской области вместе с родителями и и.о. директора осмотрел помещения все помещения в зданиях начальной и старшей школ.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

Родители сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, смогут ли их дети вновь учиться в ней.

"Прививка" по поводу земли сделана, Ольга Васильева публично сказала, что никто распродавать землю не будет. Не сделана еще одна важная "прививка". Скорее всего, местные дети в школу уже не вернутся. Гарантий никаких нет. Вероятно, это будет что-то типа Сириуса или Кванториума, где будут учиться либо "талантливые" дети, либо дети богатых родителей. Для обычных детей туда вход будет закрыт, то есть нас лишили бесплатной общеобразовательной школы. Хотелось бы от министра получить гарантии того, что местные дети вернутся в школу на прежних условиях и будут получать бесплатное образование без всяких дополнительных конкурсов и отборов при приеме. Если министр хочет, чтобы там были платные услуги, она может построить новый корпус на территории школы и предоставлять эти услуги. Но обычная общеобразовательная школа для обычных местных детей должна быть!" – заявил Дмитрий Марков в разговоре с Накануне.RU.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

Из некоторых кабинетов уже вывезли парты

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

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Проверка в школе "Горки": СКР запретил вывозить мебель и учебники из закрываемого "на ремонт" учреждения

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Теги: школа горки, подмосковье, горки ленинские, образование, обучение, министерство просвещения, ольга васильева, ремонт



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Ранее 13.11.2018 09:16 Мск Родители учащихся школы "Горки" пожаловались Бастрыкину на закрытие учреждения
Ранее 07.11.2018 15:44 Мск Одну их старейших школ в России закрыли на ремонт посреди учебного года. Родители уверены, что ее просто уничтожают

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