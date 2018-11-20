Суд оценит законность закрытия школы "Горки"

Видновский городской суд рассмотрит иск отца учащегося средней школы "Горки" в Ленинском районе Московской области. Михаил Серяпов подал в суд на исполняющего обязанности директора школы Сергея Логинова за то, что его сына и других учеников не пускают на занятия. Истец потребовал признать незаконным и отменить приказ о приостановке деятельности школы "Горки". Заседание суда назначено на 18 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Михаил Серяпов рассказал, что 7 ноября его сына, ученика девятого класса, вместе с другими детьми не пустили в школу.

"Из устного выступления перед обучающимися и родителями исполняющего обязанности директора школы Сергея Логинова мне стало известно, что ФГБОУ СОШ "Горки" по решению учредителя приостановило образовательную деятельность школы на неопределенный срок, при том, что если образовательное учреждение начало свою работу 03.09.2018 г., значит, оно соответствовало всем установленным нормам и требованиям для начала образовательного процесса. Что же такое катастрофическое произошло за два месяца работы, я не понимаю", - сказано в исковом заявлении, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Приостановив работу, школа фактически отказалась выполнять государственное задание на 2018-2019 учебный год, оплаченное из бюджета Российской Федерации, заметил Михаил Серяпов.

Права ребенка на получение образования были нарушены, уверен истец. По его словам, Сергей Логинов якобы принуждал родителей подавать "добровольные" заявления об отчислении детей, в нарушение приказа Минобра о порядке перевода обучающихся из одной школы в другую.

Обучение в школе "Горки" - традиция семьи истца, поэтому ее закрытие стало для Серяповых большим потрясением.

"Мы все гордимся тем, что мой младший сын - Серяпов Михаил Михайлович тоже вполне успешно учится в нашей любимой школе, и мне совершенно непонятно, каким таким чудесным образом назначенный на должность исполняющего обязанности директора Сергей Логинов, являющийся депутатом далекого удмуртского города Глазов, приехавший в Горки Ленинские всего за неделю до эпохального приказа о приостановке деятельности известной во всем мире школы памяти Ленина, взял и первое, что он сделал для нашей замечательной школы, - остановил процесс обучения несовершеннолетних детей. Такого за всю 97-летнюю историю школы не было никогда", - заявил Михаил Серяпов.

Отец ученика подал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность издания приказа Министерства просвещения о приостановке деятельности школы.

Он добавил, что 30 октября в школе прошло родительское собрание, на котором около 300 родителей не поддержали "затею замминистра просвещения Татьяны Синюгиной" о приостановке образовательной деятельности.

Михаил Серяпов попросил суд признать приказ о закрытии школы незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

Заседание в Видновском городском суде назначено на 18 декабря.

Члены инициативной группы, выступающей за сохранение школы "Горки", готовят коллективный иск с требованием признать незаконным решение о закрытии учреждения.

Напомним, сейчас средняя школа "Горки" в Ленинском районе Московской области не работает. 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин. Выпускники школы и родители учащихся сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, вернутся ли в нее их дети. Активисты уверены: кто-то покушается на территорию детища Владимира Ленина.

Закрытием школы "Горки" заинтересовался Следственный комитет.