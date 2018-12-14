14 Декабря 2018
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"Нарушения существенные": прокурор Подмосковья объяснил отмену возбуждения дела о закрытии школы "Горки"

Прокурор Московской области Алексей Захаров отклонил жалобу на отмену постановления о возбуждения уголовного дела по факту закрытия школы "Горки" в Ленинском районе, передает корреспондент Накануне.RU.
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4 декабря следователь по расследованию особо важных дел управления СКР по Московской области Владимиров подал в областную прокуратуру жалобу на отмену постановления о возбуждении уголовного дела по статье "халатность" по факту прекращения образовательной деятельности школы "Горки". Жалобу поддержал и.о. руководителя ГУ СКР по области Андрей Марков, говорится в постановлении об отказе в удовлетворении жалобы, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Прокурор Московской области согласился с выводами, которые приводятся в постановлении об отмене возбуждения уголовного дела.

"В постановлении о возбуждении уголовного дела не указано, какие именно должностные обязанности нарушены ответственными должностными лицами. Причины, по которым выявленные ранее недостатки не устранены к началу учебного года, не установлены. Должностные лица Министерства просвещения РФ, проинформированные об имеющихся недостатках, не опрошены", - говорится в ответе прокурора.

Алексей Захаров считает вывод следователя о нарушении конституционных прав детей на доступное образование необоснованным: "поскольку они переведены в иные образовательные учреждения и не лишены возможности получать образование".

"Указанные нарушения, допущенные следователем при производстве доследственной проверки, являются существенными и свидетельствуют о нарушении требований статьи 146 УКП РФ. Жалоба следователя удовлетворению не подлежит", - заключил прокурор.

Напомним, в ноябре главное следственное управление СКР по Московской области возбудило по факту закрытия школы уголовное дело по статье "халатность", а председатель СКР Александр Бастрыкин пообещал провести тщательное и объективное расследование. Правда, на следующий день после этого прокуратура Московской области отменила постановление о возбуждении дела, ссылаясь на "противоречия", выявленные в ходе следствия. Продолжит ли Следственный комитет расследование закрытия школы, неизвестно. К моменту публикации Накануне.RU не получило от СКР ответа на информационный запрос.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

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"Нарушения существенные": прокурор Подмосковья объяснил отмену возбуждения дела о закрытии школы "Горки"

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Теги: школа горки, подмосковье, горки ленинские, образование, обучение, министерство просвещения, ольга васильева, ремонт



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Ранее 04.12.2018 09:31 Мск Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в связи закрытием школы "Горки"
Ранее 03.12.2018 10:46 Мск Администрация Ленинского района посетовала на интерес СМИ к закрытию школы "Горки"
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Ранее 19.11.2018 09:59 Мск В ленинской школе "Горки" сокращают учителей: документ
Ранее 17.11.2018 12:55 Мск Проверка в школе "Горки": СКР запретил вывозить мебель и учебники из закрываемого "на ремонт" учреждения
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