"Сохранение, благоустройство и развитие", но никаких гарантий: Минпросвещения обозначило планы на школу "Горки"

В Министерстве просвещения РФ обозначили планы на школу "Горки" в Подмосковье, которая посреди учебного года закрылась "на ремонт". В ведомстве пояснили, почему устранение выявленных весной нарушений не началось летом, и рассказали о дальнейшей судьбе созданного Лениным учреждения. Сроки ремонта министерство назвать не смогло, как и дать гарантии того, что ученики вернутся в обновленную школу без дополнительных отборов и конкурсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Деятельность школы пришлось приостановить по указаниям управления Роспотребнадзора, рассказали в Министерстве просвещения.

"Приостановка деятельности связана исключительно с указаниями надзорного органа, по результатам внеплановой поверки которого выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения в образовательных учреждениях. В соответствии с письмом управления Роспотребнадзора в учебных помещениях: в здании начальной школы и в здании для обучения среднего и старшего звена выявлены нарушения, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний", - сказано в ответе пресс-службы Министерства просвещения на запрос Накануне.RU.

Напомним, что надзорное ведомство выявило нарушения еще весной. Почему руководство школы не приступило к ремонту летом, Министерство просвещения объяснило так:

"Подчеркнем, что здания и учебные помещения школы 1965 года постройки требуют капитальных ремонтных работ, проведение которых в присутствии обучающихся недопустимо, для обеспечения безопасности и здоровья детей, что закреплено в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах. Вышеперечисленные нарушения невозможно устранить в период летних каникул, поскольку техническое состояние учебных помещений и зданий школы таково, что требуются капитальные, а не текущие ремонтные работы, для проведения которых требуются более длительные сроки".

Конкретики в ответе Минпроса нет. Как долго продлится ремонт, неизвестно.

"Исходя из установленных законом № 384-ФЗ необходимых требований к зданиям и сооружениям, а также связанных со зданиями и сооружениями процессами проектирования, оценки соответствия, в настоящее время администрацией школы прорабатывается план мероприятий ("дорожная карта") со сроками исполнения по определению технического состояния зданий школы и приведение их в соответствие с установленными требованиями эксплуатации, и министерство контролирует этот процесс", - добавили в образовательном ведомстве.

Министерство просвещения утвердило состав рабочей группы по разработке концепции программы развития деятельности школы "Горки".

"Министерство создало рабочую группу и ведет разработку программы развития школы. Позиция министерства о сохранении, благоустройстве и развитии школы на данной территории неизменна. Министерство проводит детальнейшую проверку и экспертизу всех зданий. Вопросы конкретных смет и планов сейчас детально прорабатываются, в общей концепции развития – сохранить историческое достояние школы, включая музей, существенно обновив и оснастив все здания современными технологиями и оборудованием", - подчеркнули в ведомстве.

Непрерывность образовательного процесса, обеспечение прав учащихся, родителей и педагогов, а также дальнейшее развитие инфраструктуры школы "Горки" в Минпросвещения назвали приоритетом для работы.

"Согласно закону об "Образовании в Российской Федерации", ребенок не только может, но и обязан получать общее образование, и он не должен быть лишен этого права. Подчеркнем, что в настоящее время 427 из 441 учащихся школы перешли на обучение в другие образовательные организации, выбрав наиболее удобную и комфортную для себя школу, всего в этом процессе задействовано более 20 школ. На отдельном контроле вопрос обеспечения подвоза учащихся и выделения необходимых автобусов", - добавили в министерстве.

Представители школы и министерства ежедневно проводят прием родителей, заверили в ведомстве и напомнили про встречу министра просвещения Ольги Васильевой с членами инициативной группы.

"На сегодняшний день по моему приказу была подготовлена регистрация земли с обременением – это значит, что на этом участке не может быть ничего, кроме зданий, которые направлены на образовательный процесс", - привели в ведомстве слова министра, прозвучавшие на встрече 9 ноября.

В завершение разговора с активистами Ольга Васильева анонсировала открытие школы к ее столетию – к 2021 г.

Члены инициативной группы сообщили Накануне.RU, что диалог ведется только с теми родителями, которые согласились на отчисление и перевод их детей в другие школы.

"Никакого конструктивного диалога на той встрече не получилось. Наши предложения они отвергли. Одним из пунктов в наших предложениях было закрепление за школой местных детей. На что Васильева сказала, что это невозможно. На прямой вопрос, есть ли гарантии того, что после ремонта наши дети вернутся в школу, она сказала, что об этом еще рано говорить", - пояснил Накануне.RU один из активистов Дмитрий Марков, добавив, что предложения основывались на проведении поэтапного ремонта зданий, при котором детей временно можно было бы перевести в пустующие корпуса и не перераспределять в другие школы.

Выпускники школы и родители учащихся сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, вернутся ли в нее их дети. Активисты подозревают, что школа может стать "Кванториумом" или элитной гимназией, попасть в которую будет не так-то просто.

"Смогут ли бывшие ученики вернуться в отремонтированную и обновленную школу "Горки" без дополнительного конкурса и отбора? Дает ли Министерство просвещения гарантии того, что школа останется общеобразовательной, а не станет, например, элитной гимназией?" – такой вопрос Накануне.RU задало пресс-службе ведомства.

В ответ пресс-служба перечислила типы образовательных организаций: дошкольные, общеобразовательные и профессиональные, - и заключила, что "требования к качеству и ведению образовательной деятельности едины и обязательны для всех школ страны и какая-либо градация в этих вопросах отсутствует".

Напомним, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с инициативной группой родителей учеников закрытой "на ремонт" школы "Горки" в Подмосковье. Глава СКР поручил передать уголовное дело о халатности в центральный аппарат и заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы разобраться в ситуации и восстановить нарушенные права учеников и их педагогов.

Ранее Следственный комитет возбудил по факту закрытия школы уголовное дело по статье "халатность". Следователи дадут юридическую оценку действиям или бездействию школьной администрации в финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части расходования выделенных денежных средств на устранение выявленных Роспотребнадзором недостатков.

Школа "Горки" закрылась посреди учебного года по приказу Министерства просвещения от 26 октября о приостановке образовательной деятельности.