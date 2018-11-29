Бастрыкин будет лично разбираться в закрытии школы "Горки"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с инициативной группой родителей учеников закрытой "на ремонт" школы "Горки" в Подмосковье. Глава СКР поручил передать уголовное дело о халатности в центральный аппарат и заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы разобраться в ситуации и восстановить нарушенные права учеников и их педагогов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сейчас средняя школа "Горки" в Ленинском районе Московской области не работает. 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин. Выпускники школы и родители учащихся сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, вернутся ли в нее их дети.

Члены инициативной группы рассказали Александру Бастрыкину, что, по их мнению, руководство школы бездействовало и долгое время не приступало к устранению замечаний надзорных ведомств, а своим приказом о приостановке деятельности школы чиновники Министерства просвещения грубо нарушили закон. Теперь ученики вынуждены тратить более полутора часов, чтобы добраться до места учебы.

"Соответственно, дети приезжают домой и они уже никакие, они неспособны делать домашние задания, они просто "клюют носом". На территории школы располагалась музыкальная школа, теперь дети лишены и этой возможности, потому что общеобразовательная школа - в 15 км, музыкальная школа теперь в поселке, это очень неудобно", - рассказал член инициативной группы Дмитрий Марков.

Родитель ученика школы Денис Щипакин добавил, что школу можно было отремонтировать, не прерывая образовательный процесс.

Отметим, что на территории в 16 га расположены несколько зданий школы "Горки" имени Владимира Ленина. Некоторые из них, по словам родителей, вполне пригодны для занятий.

Председатель Следственного комитета заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы разобраться в ситуации и восстановить нарушенные права учеников и их педагогов.

"В настоящее время следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о халатности. Для полноты и объективности расследования Александр Бастрыкин принял решение о передаче его в центральный аппарат. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят председателем Следственного комитета на личный контроль", - сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, что исполняющий обязанности директора школы Сергей Логинов подписал приказ о сокращении с февраля 2019 г. 19 учителей начальной школы и 23 – средней, социального педагога, логопеда, лаборанта кабинета физики, преподавателя дополнительного образования, библиотекаря, трех заместителей директора и советника.

Кроме того, руководитель учреждения пожаловался председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних на родителей, которые отказываются отчислять детей и переводить их в другие школы. По информации Министерства просвещения, 427 из 441 учеников согласились на перевод.

"Министерство создало рабочую группу и ведет разработку программы развития школы. Позиция Министерства о сохранении, благоустройстве и развитии школы на данной территории неизменна. Министерство проводит детальнейшую проверку и экспертизу всех зданий. Вопросы конкретных смет и планов сейчас детально прорабатываются, в общей концепции развития – сохранить историческое достояние школы, включая музей, существенно обновив и оснастив все здания современными технологиями и оборудованием", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства просвещения РФ.