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В ленинской школе "Горки" сокращают учителей: документ

В Подмосковье в средней школе "Горки" сокращают 19 учителей начальной школы и 23 – средней, социального педагога, логопеда, лаборанта кабинета физики, преподавателя дополнительного образования, библиотекаря, трех заместителей директора и советника. Подписанный исполняющим обязанности директора Сергеем Логиновым приказ вступает в силу с 12 февраля 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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Решение о сокращении учителей и сотрудников школы "Горки" принято в связи с приостановкой образовательной деятельности, говорится в документах, попавших в распоряжение Накануне.RU.

В приказе и.о. директора поручил подготовить предложения о предоставлении высвобождаемым работникам другой работы с учетом имеющихся вакансий.

Каждый учитель получил уведомление о грядущем сокращении, поражающее орфографическими ошибками и.о. директора школы. В документах обозначен порядок выплаты выходного пособия.

школа Горки(2018)|Фото: анонимный источник

"Договор между вами и ФГБОУ СОШ "Горки" может быть расторгнут до истечения указанного в данном уведомлении срока по вашему письменному заявлению. В таком случае вам будет выплачена дополнительная денежная компенсация в размере среднего месячного заработка, исчисленная пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждении об увольнении", - говорится в документе.

школа Горки(2018)|Фото: анонимный источник

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности в средней общеобразовательной школе "Горки" из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин. Выпускники школы и родители учащихся сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, вернутся ли в нее их дети. Активисты уверены: кто-то покушается на территорию детища Владимира Ленина.

Администрация школы попросила родителей написать заявления об отчислении их детей из школы. В качестве альтернативы им предложили школы, которые находятся более чем в 10 км от "Горок", и трансфер с сопровождающим.

Для тех, кого пугает долгая дорога до образовательных учреждений, руководство школы выложило памятку о переходе на семейное образование. Объявление "Как перейти на семейную форму обучения?" появилось на сайте школы 15 ноября.

"Семейная форма обучения является хорошей возможностью для ребенка проходить обучение в соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностями", - гласит сообщение.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

Закрытием школы "Горки" заинтересовался Следственный комитет. На прошлой неделе исполняющий обязанности главы СК России по Московской области Андрей Марков встретился с родителями учеников закрытой "на ремонт" школы и осмотрел ее якобы аварийные помещения. Следователь поручил принять меры по недопущению бесконтрольного вывоза школьного имущества и провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности.

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В ленинской школе "Горки" сокращают учителей: документ

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Теги: школа горки, подмосковье, горки ленинские, образование, обучение, министерство просвещения, ольга васильева, ремонт, сокращение учителей



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