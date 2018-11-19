19 Ноября 2018
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"Дети не обучаются": директор школы "Горки" пожаловался на учеников, которые отказываются отчисляться

В Подмосковье исполняющий обязанности директора средней школы "Горки", закрытой "на ремонт", пожаловался председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних на родителей, которые отказываются отчислять детей и переводить их в другие школы, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В настоящее время большинство учащихся ФГБОУ СОШ "Горки" переведены в близлежащие образовательные организации. Однако несколько семей, проживающих на территории Ленинского района, до настоящего времени не проинформировали нас об устройстве детей в другие образовательные учреждения. Дети не обучаются", - говорится в обращении исполняющего обязанности директора школы "Горки" Сергея Логинова председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, первому заместителю главы администрации Ленинского района Дмитрию Волкову.

Логинов попросил принять меры в отношении родителей, "нарушающих права ребенка".

Как рассказали Накануне.RU члены инициативной группы, выступающие за сохранение школы, родителей, которые отказались писать заявления на отчисления их детей, якобы уже запугивали органами опеки.

"Скоро, наверное, органы опеки начнут стучаться в квартиры", - поделился своими опасениями с Накануне.RU член инициативной группы Дмитрий Марков.

школа Горки(2018)|Фото: анонимный источник

Напомним, сейчас средняя школа "Горки" в Ленинском районе Московской области не работает. 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин.

Выпускники школы и родители учащихся сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, вернутся ли в нее их дети. Активисты уверены: кто-то покушается на территорию детища Владимира Ленина.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

Администрация школы попросила родителей написать заявления об отчислении их детей из школы. В качестве альтернативы им предложили школы, которые находятся более чем в 10 км от "Горок", и трансфер с сопровождающим. Для тех, кого пугает долгая дорога до образовательных учреждений, руководство школы выложило памятку о переходе на семейное обучение.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

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"Дети не обучаются": директор школы "Горки" пожаловался на учеников, которые отказываются отчисляться

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Теги: школа горки, подмосковье, горки ленинские, образование, обучение, министерство просвещения, ольга васильева, ремонт



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