СК возбудил уголовное дело в связи с закрытием школы "Горки" в Подмосковье

26 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Центральный ФО

СК возбудил уголовное дело в связи с закрытием школы "Горки" в Подмосковье

Следственный комитет (СК) уголовное дело по факту приостановления учебного процесса средней школы "Горки" в Ленинском районе Московской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своём заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на её неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин.

По информации пресс-службы СК, в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), планируется дать юридическую оценку действиям или бездействию школьной администрации в финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части расходования выделенных денежных средств на устранение выявленных Роспотребнадзором недостатков. Также будет дана юридическая оценка бесконтрольному вывозу имущества учреждения.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что руководством ФГБОУ СОШ "Горки" в течение 2017-2018 годов допущено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее за собой нарушение прав и законных интересов учащихся, выразившихся в приостановлении учебного процесса. По данным следствия, школьное руководство не приняло никаких мер для устранения ранее выявленных недостатков, вплоть до приостановления учебного процесса, но, несмотря на это, 1 сентября текущего года приступила к оказанию образовательных услуг детям дошкольного возраста в количестве 440 человек.

Между тем, как отмечается в сообщении пресс-службы СК, в июле учреждение получило 14 млн рублей на содержание из федерального бюджета.

В настоящее время следствие проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СК возбудил уголовное дело в связи с закрытием школы "Горки" в Подмосковье

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, Горки, Горки ленинские, школа, закрытие школы, расследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.11.2018 10:59 Мск Борца против закрытия школы "Горки" посадили на семь суток. Перед этим у него сожгли машину
Ранее 20.11.2018 12:59 Мск Суд оценит законность закрытия школы "Горки"
Ранее 19.11.2018 19:59 Мск "Дети не обучаются": директор школы "Горки" пожаловался на учеников, которые отказываются отчисляться
Ранее 19.11.2018 09:59 Мск В ленинской школе "Горки" сокращают учителей: документ
Ранее 17.11.2018 12:55 Мск Проверка в школе "Горки": СКР запретил вывозить мебель и учебники из закрываемого "на ремонт" учреждения
Ранее 13.11.2018 09:16 Мск Родители учащихся школы "Горки" пожаловались Бастрыкину на закрытие учреждения
Ранее 07.11.2018 15:44 Мск Одну их старейших школ в России закрыли на ремонт посреди учебного года. Родители уверены, что ее просто уничтожают

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1070

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети