СК возбудил уголовное дело в связи с закрытием школы "Горки" в Подмосковье

Следственный комитет (СК) уголовное дело по факту приостановления учебного процесса средней школы "Горки" в Ленинском районе Московской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своём заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на её неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин.

По информации пресс-службы СК, в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), планируется дать юридическую оценку действиям или бездействию школьной администрации в финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части расходования выделенных денежных средств на устранение выявленных Роспотребнадзором недостатков. Также будет дана юридическая оценка бесконтрольному вывозу имущества учреждения.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что руководством ФГБОУ СОШ "Горки" в течение 2017-2018 годов допущено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее за собой нарушение прав и законных интересов учащихся, выразившихся в приостановлении учебного процесса. По данным следствия, школьное руководство не приняло никаких мер для устранения ранее выявленных недостатков, вплоть до приостановления учебного процесса, но, несмотря на это, 1 сентября текущего года приступила к оказанию образовательных услуг детям дошкольного возраста в количестве 440 человек.

Между тем, как отмечается в сообщении пресс-службы СК, в июле учреждение получило 14 млн рублей на содержание из федерального бюджета.

В настоящее время следствие проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.