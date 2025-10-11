Во Владивостоке сотни людей вышли на митинг против повышения утильсбора

Во Владивостоке прошёл согласованный митинг против утилизационного сбора. На мероприятие собралось больше 500 человек.

Участники собрания принесли с собой плакаты, на которых были такие надписи, как "Им – мерседесы, а нам – жигули", "Доступные машины — справедливый сбор", "Утиль есть, а где заводы?". Люди собрали подписи под обращением к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с требованием отменить принятие новой системы утильсбора, сообщает telegram-канал Baza.

Камень преткновения автомобильной отрасли продолжает расти в размерах. Минпромторг в новом проекте постановления планирует увеличить ставки утилизационного сбора. В основном, мера напрямую затронет автомобили мощностью от 160 л.с. Их цена взлетит ещё на несколько миллионов рублей. Но будут и косвенные повышения цен: пострадает и вторичный рынок автомобилей, вырастут и цены на запчасти, и снова пострадает родной "АвтоВАЗ", хотя утильсбор позиционируется как протекционистская мера, призванная защитить отечественного производителя.