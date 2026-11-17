Татьяна Мерзлякова помогла жителям Белоярского признать опасный дом аварийным

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова помогла жителям пос. Белоярский наконец признать многоквартирный дом аварийным. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, к ней обратилась одна из собственниц жилого здания, жильцы которого уже не знают, как добиться от местных властей расселения.

"Уважаемая Татьяна Георгиевна, обращаюсь к Вам за защитой и поддержкой как к последней надежде на справедливость. Права жителей нашего 18-квартирного дома (Мельничная, 6) цинично попираются коммунальными ведомствами. Мы брошены выживать в условиях, которые угрожают обрушением стен", – указала заявительница в своем письме.

Взяв обращение в работу, Мерзлякова выяснила, что в октябре 2026 года специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и сотрудники Белоярской межрайонной прокуратуры уже проводили выездное комиссионное обследование дома. Заключение с указанием выявленных признаков аварийности было направлено в администрацию муниципального округа для рассмотрения межведомственной комиссией, которая и должна была определить дальнейшую судьбу здания.

Кроме того, дом обследовала и специализированная организация, которая оценила техническое состояние конструктивных элементов. Специалисты также признали, что дом непригоден для дальнейшей эксплуатации.

Собрав все сведения, омбудсмен незамедлительно обратилась к главе Белоярского муниципального округа Григорию Вихареву и взяла ситуацию под личный контроль. И уже в этом месяце межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу.

"Замглавы Белоярского муниципального округа Владимир Алексеев сообщил уполномоченному, что соответствующее распоряжение мэра находится в стадии оформления. Несмотря на это, Татьяна Мерзлякова продолжит следить за ситуацией и в случае нарушения жилищных прав граждан будет оперативно принимать меры, направленные на их соблюдение и восстановление", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что программа переселения в Свердловской области, рассчитанная на 2026-2027 годы, реализуется с опережением: расселено уже 24,9 тыс. кв.м., а в новое жилье переехали 1 тыс. 292 человека.