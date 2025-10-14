Мантуров поручил проработать возможность отсрочки новых правил по утильсбору

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, намечавшегося на 1 ноября. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера, пишет РИА Новости.

Поручение дано по итогам рассмотрения обращения общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Ранее ее глава Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".

Разработанный Минпромторгом проект постановления предполагает введение с 1 ноября 2025 года нового критерия при расчете размера утильсбора — мощности двигателя. В ведомстве отметили, что существующие льготные сроки для импортеров-физлиц, которые ввозят машины для личного пользования (3,4 тыс. руб. на новые модели и 5,2 тыс. руб. на машины старше трех лет), сохранятся. Но они будут действовать только в отношении моделей не мощнее 160 л.с.

В минувшие выходные во Владивостоке прошел согласованный митинг против утилизационного сбора. На мероприятие собралось больше 500 человек. Люди собрали подписи под обращением к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с требованием отменить принятие новой системы утильсбора.