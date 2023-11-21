СМИ: автоконцерны могут получить отсрочку по уплате утильсбора

В России могут перенести еще на год срок уплаты утилизационного сбора.

Минпромторг по запросу автоконцернов подготовил соответствующий проект. Речь идет о конце 2024 года. О необходимости переноса представители отрасли заявили 20 ноября на парламентских слушаний в Совете Федерации. Об этом просили представители "Камаза", "Москвича" и "АвтоВАЗа".

Как заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, для всего автопрома на фоне высокой ключевой и как следствие кредитной процентной ставке это будет иметь большое значение. Он отметил, что в декабре компания планирует заплатить 60 млрд руб. отсроченного утильсбора.

"Это действенная мера, и мы будем доказывать, что она должна продолжить свое действие. Особенно в текущих условиях, когда при нынешнем уровне ставок предоставление оборотного капитала способно значительно поддержать отрасль автомобилестроения", – указал он, сообщают "Ведомости".

Ранее депутаты попросили правительство отложить вступление в силу постановления об уплате утильсбора на авто.