СМИ: Очереди на ввоз иномарок в РФ могут сохраниться до конца ноября

На границах РФ с Китаем, Казахстаном и Киргизией сохраняются очереди из импортных автомобилей, которые возникли после изменения правил расчета утильсбора. Покупатели пытаются успеть ввезти иномарки в страну до вступления нововведений в силу, опасаясь роста цен, сообщает "Коммерсантъ".

Дилеры прогнозируют, что очереди сохранятся до конца ноября, отмечает издание. По оценкам некоторых из них, въезда ожидают до 4 тысяч автовозов. В ФТС при этом уверяют, что пиковые нагрузки уже прошли, пункты пропуска работают в штатном режиме.

Как сообщалось, в России на фоне повышения утильсбора рекордно подорожали новые машины. В октябре средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,43 млн рублей. Показатель является рекордным за всю историю наблюдения за рынком.