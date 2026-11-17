В Узбекистане усиливают защиту работников на производстве

В Узбекистане работодатели теперь обязаны не допускать на рабочих местах неприемлемое поведение. В Трудовой кодекс страны добавили норму, которая прямо запрещает домогательства. К ним относят любые действия, задевающие достоинство человека - например, неуместные реплики о внешности, двусмысленные жесты, нежелательные прикосновения или обращения с откровенным подтекстом, пишет "РГ".

Работодатели должны сами следить за тем, чтобы в коллективах была безопасная атмосфера. Еще в Узбекистане расширили список признаков, по которым нельзя ущемлять права сотрудников: теперь туда входят цвет кожи и политические взгляды.

Власти реализуют национальную программу по защите работников от давления, насилия и дискриминации. В ее рамках запустят цифровой портал "Безопасная и уважительная рабочая среда". Через него люди смогут анонимно сообщать о нарушениях - это поможет быстрее реагировать на такие случаи.